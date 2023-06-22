嘉義市敬老、愛心卡7月1日起也可以搭台鐵了！嘉義市政府今表示，已加入台鐵促進銀髮族及身心障礙者乘坐大眾運輸工具的友善及多元性計畫，正式與台鐵簽約成為第1階段啟用敬老乘車卡、愛心卡使用點數乘車的縣市，福利再升級！

嘉義市敬老、愛心卡7月1日起也可以搭台鐵了！今市府公布使用範圍。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市「幸福巴士」路線，自去年12月底啟用上路。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

市府表示，提供長者可負擔、易於使用、安全舒適及節能環保的大眾運輸系統是市府核心的施政目標，為此嘉義市成為首波加入啟用敬老乘車卡、愛心卡使用點數乘車的縣市，只要設籍嘉義市年滿65歲或持有身心障礙證明者，即可申請敬老乘車卡或愛心卡。

市府提醒，民眾持卡搭乘台鐵列車時，在乘車區間只要起站或迄站是在台鐵大林站、民雄站、嘉北站、嘉義站、水上站、南靖站其中一站者，得抵扣乘車點數，每單趟次補助上限則為20點，即換算為20元，如果搭乘趟次的敬老、愛心票費用是在20元內，就不用支付任何費用，如果超出點數的部分，就會以民眾該卡片的電子錢包餘額扣款。

市府表示，持嘉義市敬老、愛心乘車卡的旅客，須經由各車站設置「地方社福卡」專用通道驗票機刷卡進、出站，旅客如未走專用通道，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，不會扣款。

另外，比照電子票證乘車營運規定，持嘉市敬老、愛心乘車卡可搭乘區間車、區間快車、莒光號、PP推拉式自強號，不能搭乘觀光列車、團體列車、太魯閣號列車、普悠瑪號列車、EMU3000型自強號及其他台鐵局指定列車（具專屬性及不發售無座票列車），另部分縣市台鐵站別因未設置專用通道驗票機閘門，因此無法刷卡使用，詳情請依台鐵公告為準。

市府另提及，高齡化趨勢下，銀髮族人囗逐年增加、平均年齡層亦越趨高齡，為讓長者能夠輕鬆享受「大眾運輸」的便利與安全，市府2020年擴大公共運輸，引進低底盤電動公車，之後為補足公共運輸服務缺口，規畫3條串連偏郊、市區的「幸福巴士」路線，自去年12月底啟用上路，全路線採7人座巴士並設有無障礙設施，讓全齡市民公共交通搭乘更便捷，而「幸福巴士」上路後，提升嘉義市公共運輸涵蓋率由70％至84％。