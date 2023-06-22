成立邁向25年的雙鴻科技隨著公司營運規模持續擴增，以及客戶供應鏈分散需求，積極在大陸以外地區擴產，除原有的泰國廠區外，雙鴻亦在台灣新建營運總部，並計畫於墨西哥投資設廠。

雙鴻6月21日舉行營運總部開工動土典禮，預計興建一棟RC結構，地上8層、地下4層、占地612坪的營運總部，包括約5億多元購地、建廠費用約12億多元，以及未來購置設備，總投資金額近20億元。

林育申指出，新營運總部在取得33.33％的容積獎勵後，初估實際樓地板面積將超出5200坪，新營運總部主要為公司所有新產品研發，包括最夯的AI伺服器水冷散等，以及部分試產線，預訂在2025年第3季底前完工，正好可以搭上散熱解決方案的新潮流。

目前雙鴻主要製造中心為大陸，泰國亦有廠區，以生產資料中心/車用及部分筆電產品為主，近期除新建營運總部，雙鴻在墨西哥亦有設廠計畫，林育申表示，未來有可能在墨國佈局資料中心和車用產線，目前已快進入簽約階段，初估土地和建築物成本約為3000萬美元(折合台幣近10億元)，如果順利，墨西哥廠應會採自建自用的模式，預訂2024年底、2025年初投產，不過由於墨西哥供應鏈較不齊備，遠遜於中國和東南亞，預計需3到5年時間，愈來愈多廠家進駐後才會慢慢完整。

隨著各地廠區佈局逐漸成型，林育申推估至2026年，大陸、泰國、墨西哥廠區產能占比預估分別為4成~5成、3成、2成。

在水冷散熱方面，林育申表示，今年下半年開始水冷出貨會多一些，現在送樣的產品，明年也會開始發酵，預估今年下半年佔比可能還是個位數，但明年就有機會見到雙位數。