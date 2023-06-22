端午除了吃粽子外，還有許多當季蔬果不要錯過了！營養師余朱青分享，茄子、菜豆及瓠瓜熱量低，都是當季蔬菜很好的選擇。另外，桃子及李子2水果，也正值產季，前者含有豐富鐵質、維生素C及A，能促進新陳代謝和延緩血糖上升；後者含有維生素B1、B2、B6、菸鹼酸及礦物質鉀、鐵等，能增強免疫力、降低膽固醇。

余朱青在臉書粉專發文表示，除了在端午節享用各地不同口味的粽子外，還有不少民間習俗上會吃的當季食材。她特別推薦，茄子、菜豆、瓠瓜、桃子及李子，並一一說明各自所提供的營養價值：

1、茄子：余朱青表示，茄子富含膳食纖維，營養素豐富，且熱量低，每100公克僅25大卡。其中更含有礦物質鉀、維生素D、B6、花青素、茄黃酮苷及葉黃素等。具有強大抗氧化力能降低發炎、預防黃斑部病變、有益心臟、穩定血糖及幫助減重等功效。不過，茄子屬於高鉀食物，腎病患者食用要謹慎。

2、菜豆：余朱青說明，菜豆又稱長豇豆，每100克約35大卡，其富含膳食纖維，也是鉀和鎂等礦物質的良好來源。除新鮮食材好料理外，也很常曬乾做成豆仔乾。具有促進新陳代謝、幫助體內除濕、延緩血糖上升及促進腸胃蠕動等功效。

3、瓠瓜：余朱青指出，每100克瓠瓜僅有18大卡，不僅熱量低，營養成分也很豐富，含有豐富水分、膳食纖維、丙醇、乙酸、黃瓜酸、維生素A、C及鉀。具有抑制脂肪生成、提升新陳代謝、有益心臟、幫助體內除濕、養顏美容、抗氧化修復黏膜及提高免疫力等功效。

4、桃子：余朱青提到，桃子含有豐富鐵質、維生素C及A，能促進新陳代謝、幫助體內除濕、延緩血糖上升及促進腸胃蠕動等功效。

5、李子：余朱青指出，李子含有維生素B1、B2、B6、菸鹼酸及礦物質鉀、鐵等。具有良好的抗氧化力，能增強免疫力、降低膽固醇、防止發炎、有益心臟及改善貧血等功效。但李子含有高量的果酸，因此胃腸不好的民眾，攝取時應適量。

除此，余朱青也提到，在傳統習俗上綠豆解毒消暑，所以在此時節，也會有各式的綠豆糕甜點，但既然是甜點，熱量自然比較高，每100克綠豆糕的熱量約為198大卡，建議適量淺嚐即可。