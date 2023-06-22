美國聯邦眾議院今天以口頭方式通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」。眾議院歲計委員會主席史密斯說，這項初步協定向世界表明，中共無法恫嚇美國深化與台灣關係。

「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act）是由民主黨籍參議院財政委員會主席魏登（Ron Wyden）與史密斯（Jason Smith）等人共同提出。

眾院歲計委員會（House Ways and Means Committee）13日以42票贊成、0票反對的壓倒性票數，通過這項法案。法案在今天傍晚於眾院院會討論表決，並口頭通過。

史密斯表示，美台關係對美國在印太地區的利益至關重要。拜登政府首批貿易協定的達成邁出良好一步，並向世界表明，中共無法恫嚇美國深化與台灣的關係。

史密斯也說，當拜登政府或任何未來政府在未經國會批准的情況下通過貿易協定，國會不會袖手旁觀。美國貿易政策必須通過國會，總統將不再被允許迴避國會的憲法權力。

美國憲法第1條第8款賦予國會監督國際貿易的權力，但台美21世紀貿易倡議首批協定生效原則不需美國國會核准，這項法案主要是表達國會對協定的支持，以及希望行政部門未來加強與國會協商。

法案今天獲得眾院通過後，還須經參議院討論表決。在參院表決通過後，才會遞交美國總統簽署生效。

台美21世紀貿易倡議首批協定於6月1日在美國在台協會（AIT）華府總部，由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表簽署。行政院政委鄧振中、美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）及AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。

首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。鄧振中當時表示，第二階段可能會鎖定勞工、環保與農業3大議題，但還需再跟美方協商。（編輯：張芷瑄）1120622