6月22日起是大陸端午三天小長假的第一天，假期出遊已是註定塞車。實際上從21日下午，大陸多地就迎來了出行高峰期，透過大陸網友分享的地圖即時路況顯示，包含北京、成都、昆明等多個城市中心城區線路均呈「紅色」擁堵狀態，甚至已紅的發黑，這表示極度擁堵。

有塞在路上的網友表示，自己開車走了1個小時，一看里程才剛剛過了1公里，有些趕高鐵的遊客，為了不誤點，不得不從計程車上下來，推著行李箱一路小跑到車站。

根據大陸快科技報導，大陸每次到節假日，都會出現各種大擁堵，這已經成為了固定的保留節目，誘發堵車的原因有很多，其中一點就在於集中免費出行。

針對這種情況，有大陸專家建議，將高速免費通行政策修改為每輛車每年可享受固定天數（或以小時計算）的免費通行優惠，超出部分正常收費，這樣司機可根據個人實際情況合理安排出行，避免紮堆出行，也能有效減少疲勞趕超行為，減少事故發生。