俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天說，俄國很快會部署新一代薩爾馬特（Sarmat）洲際彈道飛彈到戰鬥任務中；這款武器可搭載10個以上核彈頭。

路透社報導，蒲亭對軍校畢業生演說時，強調了俄國核武「三位一體」的重要性，也就是在陸、海、空作戰的能力。

他說：「最重要的任務是發展核三位一體，這是俄羅斯軍事安全和全球穩定的關鍵保證。」

「已有約半數戰略飛彈部隊（Strategic Missile Forces）的分隊和編組配備了最新的亞爾斯系統（Yars ），部隊也正重新裝備帶有『先鋒』（Avangard）極音速彈頭的現代飛彈系統。」

他還說，第一套薩爾馬特發射器將在近期投入戰鬥任務。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）在克里姆林宮的聖喬治廳（St George's Hall）告訴畢業生，「西方集體」正對俄國發動「真正的戰爭」。

新型薩爾馬特飛彈設計目的是針對美國或歐洲目標執行核武攻擊，但部署進度比預期要慢；俄羅斯曾於去年4月表示，要在去年秋天之前完成部署。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）