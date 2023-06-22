畢業季到，社會新鮮人找工作最怕進到一家很「雷」的公司，浪費時間又對職涯沒有幫助，一名職場過來人近日分享5項雷公司的特徵，從面試看出這家公司是否值得待下去，尤其是面試官開始深入身家調查，問太多私人問題，代表絕對有問題。

一名女網友昨天（21日）在Dcard發文，出社會到現在經歷多場面試，遇過面試官在面試時刁難貶低她，面試氣氛嚴肅、面試過程隨便或態度不禮貌等，都是她覺得這間公司不合格的特徵，好奇大家面試時還遇到那些事情，能觀察出這間公司有問題、不會入職的。

貼文PO出後，釣出一名職場老鳥列出5項面試地雷，第一、面試官無故遲到半小時以上；第二、深入身家調查；第三、給一個人的薪水，要做兩份工作；第四、除了分內工作外，還要全力配合主管交辦的任何事；第、五面試過程全程嘲諷、瞧不起人。其中許多網友都認同，面試問太多私人問題是地雷，代表那間公司可能有各種刻板印象。

此外，還有過來人補充一些細節，代表這間公司可能也是大地雷，包括月薪結構含全勤、全薪除了底薪+2400（伙食津貼）外還有其它亂七八糟的名目、面試時直接說不能報加班費、沒有請打掃阿姨，要輪流當值日做打掃、投A職缺卻邀請你來面試B職缺、沒有勞健保。