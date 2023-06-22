賴清德全程客語包粽 做了這件事全場驚呆了。曾薏蘋截圖

今天是端午節，民進黨總統候選人暨副總統賴清德今官方 YouTube 頻道應景推出「賴桑去叨位」第二集《一場客家美食的對話》。賴清德向平鎮農會家政班的客家媽媽，學習客家包粽文化，不僅動手包粽子，還吃了不少粽子賴清德全程更是使用流利客語對話，更一口氣吃了三顆粽子，客家媽媽們「驚呆了」。

影片開頭，賴清德便以流利的海陸腔開場，在看到桌上備料，與聞到空氣中瀰漫的香氣時，也禁不起美食誘惑，直呼肚子餓了。問到客家粽特色時，客家媽媽則詳細地介紹餡料的豐富，與料理的方式，而聽到如此生動地描繪，賴清德也等不及的說，「那我們趕快來包，趕快來吃」。

教學過程中，賴清德認真學習，客家媽媽也稱讚賴清德真的很厲害，步驟教一遍就懂了，而在讚美他粽葉折的很好時，賴清德也害羞的笑起來。

進入包餡環節，賴清德跟著順序將食材一一放入，不過輪到QQ香菇時，則被發現他放了不只一朵，賴清德也笑著回應，「被你發現了」。隨後，客家媽媽特地準備了蒸好的粽子，要請賴清德品嚐。

客家媽媽強調，在客家米粽、粄粽上，客家人的用料較不一樣，是在客家族群才能吃到的獨特美食。期間賴清德除了不斷回應好吃之外，則多專注於手中的美食，忍不住一口接著一口，接連吃了三顆粽子，他說，「用行動來證明」美味，也意外展現出媲美大胃王的實力。客家媽媽們也祝福賴清德「包中，一定會中」，支持相挺。

賴清德競辦發言人郭雅慧表示，賴清德透過與客家媽媽學習客家包粽，除了應景感受端午過節的氣氛外，搭配客語對談與族群文化介紹，更是要讓大眾能夠更認識不同文化的美，並協助推廣台灣引以為傲的客家文化。