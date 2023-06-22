詐騙手法層出不窮，一名女網友近日接到一通視訊電話，對方是以電子信箱打來，她好奇表示「平時詐騙來電幾乎都有號碼顯示，第一次看到這種的。」沒想到許多使用iPhone的網友都有遇過這種視訊電話，有網友透露，接起來出現一張名片，對方沒有講話，他才趕緊掛掉，直呼「詐騙手法又進階了！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》社團貼出手機截圖，是一通以電子信箱撥出的FaceTime視訊來電，她發文詢問，平時詐騙電話幾乎都有顯示號碼，「這種的來電我還真的第一次看到，這啥啊？還打視訊？」

文章曝光後，許多網友都表示有遇過，「剛剛有接到，直接拒接」、「我今天也有收到這個電話，直接封鎖」、「我今天也有，但拒接，待會跳出一個變態，嚇死人」、「我今天也有收到耶，是啥新手法啊？」

也有網友曾接過這種視訊電話，「接起來看到是一張名片，然後沒講話，我就掛斷」、「我有接起來過，結果直接被掛斷，跟那種奇怪電話一樣的情形。」