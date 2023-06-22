台南知名小吃「阿堂鹹粥」，20多年前積欠銀行百萬元不還，經債權人3度拿「阿堂鹹粥」商標聲請強制執行，從165萬元砍到65萬元都沒人買。去年債權人再次聲請強制執行時，卻發現老闆張春堂已將商標無償轉讓給兒子，經向台南地院提告，法官判張春堂父子敗訴，應塗銷該商標移轉登記。

債權人主張，1996年張春堂替兒子擔保向銀行借款221萬元，卻未按期繳款，積欠本金110萬多元及利息、違約金，2015年銀行將該債權轉讓給資產管理公司，直到2012年共轉了四次。

2012、2013、2017年間，債務人曾分別對張春堂所有的「阿堂鹹粥」商標權強制執行公開拍賣，但從165萬元下殺到65萬元都均流標；去年10月債權人再次向台南地院聲請強制執行商標權時，卻收到法院通知，該商標權已移轉給另名兒子；債務人認為，張春堂明知有債務，竟將商標權無償轉移登記給兒子，有害於資產管理公司，依法向法院聲請塗銷商標移轉登記，回復原狀。

張春堂認為，2000年他以其名字「阿堂」向經濟部智慧財產局申請註冊商標，直到2012年間因營業時間較長，已非身體所能負荷，才將該店全部生財器具連同商標權，以20萬元作價轉讓給兒子，由兒子繼續經營迄今。

他還主張，「阿堂」是以他本人名字命名，有其身分專屬性，再加上製作的各式虱目魚小吃，也以特別配方烹調，口味異於其他虱目魚小吃做法；一般人取得該商標也難以發揮其商業利益，價值有限，他以20萬元作價讓與兒子相當，並未損害債權人的利益。

不過，台南地院指出，張春堂雖辯稱以20萬元將「阿堂鹹粥」全部生財器具連同商標權讓與給兒子，並提出兒子的銀行帳號交易明細佐證，但該明細只能證明兒子當時自帳戶提領現金，無法證明兒子將提領現金交付張春堂，用以支付轉讓該商標權的對價。

地院還認為，張春堂除了該商標權外，並無其他可供執行的財產，卻於2019年間將該商標權無償讓與給兒子，自有損害原告的債權，判決張春堂父子敗訴，應塗銷該商標權移轉登記。