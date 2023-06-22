高雄市舉辦龍舟比賽，分為高雄市政府隊伍與高雄市議會隊伍，高雄市長陳其邁作為市府隊的領頭羊，勢在必得的表示「大勢已定」，並隔空喊話議會隊，還剩下幾小時，再多加努力一下，祝福議會隊比賽順利平安。
陳其邁表示，市府隊志在必得，但是議會隊偷偷練習了許久，甚至還有啦啦隊，但是大勢已定，市府隊就準備迎接勝利，但還是要跟議會隊加油一下，還剩下幾小時，在比賽之前要再多加努力，也祝福議會隊比賽平安順利。
高雄市舉辦龍舟比賽，分為高雄市政府隊伍與高雄市議會隊伍，高雄市長陳其邁作為市府隊的領頭羊，勢在必得的表示「大勢已定」，並隔空喊話議會隊，還剩下幾小時，再多加努力一下，祝福議會隊比賽順利平安。
陳其邁表示，市府隊志在必得，但是議會隊偷偷練習了許久，甚至還有啦啦隊，但是大勢已定，市府隊就準備迎接勝利，但還是要跟議會隊加油一下，還剩下幾小時，在比賽之前要再多加努力，也祝福議會隊比賽平安順利。
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