台北市議會民眾黨團日前舉辦前市長柯文哲任內的「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑」記者會，副市長李四川下令官員不列席，挨批藐視議會。民眾黨議會團請李四川下午赴議會臨時大會道歉。李四川22日在臉書怒寫下「請大家評評理」，並說明不列席原委，痛批蔣市府為了幫前朝善後，卻要受氣，直呼「賠2.3億是蔣市府做的嗎？不是昨天指著我要道歉，要監督我的那些人的老闆做的嗎？我不知道誰該道歉。」

民眾黨議員張志豪昨表示，民眾黨團在15日舉行的記者會，是為了創造一個讓局處與議員有公開透明溝通的機會，「但很遺憾，就在記者會前30分鐘，由副市長李四川親自下令不准局處同仁參加記者會，這是過去歷來不曾發生過的事情。」張志豪說，副市長直接下令不讓市議員監督，用粗暴的方式逃避討論與監督，帶頭破壞府會和諧，不是市府團隊應該有的態度。

李四川昨赴議會解釋，民眾黨不領情直要李四川道歉，雙方在一場唇槍舌戰，李四川也在端午節在臉書寫下，昨天在議會民衆黨議員因市府沒參加6月15日「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑蔣市府別柯維拉」記者會，要我道歉說我不接受議會監督傲慢。

李說，這事因北藝興建，前市府因故要賠2.3億，蔣市府為了幫前朝善後，編了追加預算送議會審查，在審查會被刪而要求送監察院徹查，所以民眾黨議員開記者要市府同仁去釋疑又要市府不要「柯維拉」。

李解釋，因怕同仁在記者會為難，前一天就告訴黨團不參加記者會。昨天很多人看到他在議會被修理，給他很多安慰，他非常感謝，但他還是要提出一些疑問，請台北市民評評理：

首先，賠2.3億是蔣市府做的嗎？不是昨天指著我要道歉，要監督我的那些人的老闆做的嗎？裏面還有前朝的人，我不知道誰該道歉，如果他們用昨天的嚴厲態度去監督前市府，今天怎麼還要賠那麼多錢，是誰該被監督？

再者，除了「北藝」案賠款，後面還有「北流」等，是不是以後善後的人都要再幫他們釋疑？不然就要向他們道歉。

李最後說，他當了將近40年公務員，認識他的人都知道他施政不分藍綠黨派，這事跟選舉無關，只爭個是非。「我請台北市民評評理，也幫我們市府的小公務員們，說句公道話。」

李感嘆，彩色的世界，也應該有黑白，如果不是為了市民，要將那個前朝八年都無法完成的大巨蛋完成，我何必受這樣的鳥氣。