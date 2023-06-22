中國歐盟商會（EU Chamber of Commerce in China）21日發布今年在華商業信心調查報告，結果顯示，歐企對中國的營商環境和經濟前景皆充滿不確定性，商業信心更跌至史上最低，甚至有高達37％的受訪歐企已經或打算未來將其亞洲總部移出中國。

美國之音報導，根據中國歐盟商會最新發布的2023年商業信心調查報告，高達64％的受訪歐企表示，中國去年的營商環境非常艱困，此佔比創自2004年有記錄以來的最高記錄。商會說，這代表歐企對中國的商業信心已跌至史上最低。

調查顯示，雖然41％的受訪歐企去年仍有營收成長，但相較於2021年，此佔比整整下跌了25個百分點。另外，有三成的歐企則表示，受到疫情封控的影響，去年營收慘跌，相較於2021年時只有一成的歐企營收下跌，此佔比也是歷年來的新高。

對於中國的經濟前景，仍有55％的受訪歐企持樂觀看法，但此佔比已跌至三年來的新低，而9％的歐企則持悲觀看法，與去年的調查持平。

在中國經濟前景不明的前提下，11％的受訪歐企說，已取消對華投資；另有約兩成歐企說，考慮將對華投資移往其他國家或者今年將暫緩任何對華投資的決策。

另外，調查顯示，仍將中國視為全球目前或未來前三大投資地的歐企分別達59％和55％，此比例雖不低，但已比前一年分別下滑了7個和13個百分點。

位於北京的中國歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）於調查發布會上說：「對多數（歐商）公司而言，中國已跌出歐商投資的前三大投資目的地。再看看近期的發展，情勢更糟，因為53％的受訪歐企告訴我們，他們今年不打算增加（在華）投資。」

與此同時，10％的受訪歐企表示，公司已經或打算將亞洲總部移出中國，其中43％的歐企將亞洲總部移往新加坡，17％選擇在馬來西亞設亞洲總部，只有9％的歐企只是將亞洲總部遷往另一個中國城市香港。但歐盟商會說，此趨勢恐將持續，因為有高達37％的受訪歐企表示，公司計劃未來將亞洲總部移出中國。

彥辭表示，「37％的（歐商）公司打算將設於中國的亞洲總部遷往其他亞洲城市，這對（中國）政府是個警訊，須努力挽留外商或者（和外商）進行治理對話，看看如何能讓中國仍是具吸引力的外企總部據點。」

除了對華商業信心走低，調查顯示，歐企雖無脫鉤中國市場的意願，但在去風險的考慮下，75％的受訪歐企在過去兩年中積極強化供應鏈的彈性，其中，12％的歐企表示，公司已經把相關的產線投資移出中國，以期中國境內外的供應鏈可以互相脫鉤，也就是，外銷全球市場的生產線漸漸移往南亞或東南亞等國家，以免受地緣政治或類似疫情的天災所影響。

商會表示，高達59％的受訪歐企抱怨，去年的營運受到政治的衝擊，而且預期此趨勢今年恐持續，尤其26％的歐企認為，來自中國消費者的政治化要求已對他們的營運帶來挑戰。

彥辭說，中國未來到底是要走持續改革開放的道路、還是走回自給自足、強調國安的鎖國路線，讓歐企非常困惑。「我們對中國未來的走向非常模糊或缺乏清晰度。我認為，中國政府釋出的訊息充滿矛盾。」

他也提及，近期通過的《反間諜法》更是讓外企人心惶惶，雖然沒有歐企反映已受到實質衝擊，但多數歐企都對於機密的定義、乃至自己的產業是否被納入具敏感性的關鍵基礎建設一無所知，也深怕觸法。