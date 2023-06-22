暑假將至，為防制青少年相揪出遊或夜遊有超速等危險駕駛行為，新北市警局預計7月1日至8月31日，各分局於每周五、六、日假日期間，針對青少年易聚集場所、路段等處，編排路檢、巡邏勤務，並加強取締無照駕駛、未戴安全帽、危險駕駛、違法改裝車輛等行為。

新北市今年1月到5月15日未滿18歲A1交通事故死亡0人，去年為2人；青少年A1交通事故死亡數10人，去年為7人，新北市警局表示，青少年族群是新北交通事故重點防制對象，暑假期間將針對大學生聚集夜遊辦理危險駕駛取締專案，並配合監理單位、環保機關執行聯合稽查，以防制青少年超速、改裝、噪音等違規。

至於無照駕駛，今年1到4月共舉發1萬3045件，其中青少年占3459件、約占26％，新北市警局表示，若查獲青少年學生無照駕駛，將行文其就讀學校，由學校協助制約輔導，並加強安全宣導教育。

新北市警局進一步說明，去年暑假期間執行防制危險駕車專案取締，取締未成年無照駕駛1563件、未戴安全帽6024件、危險駕駛277件、改裝車輛858件，通報環保局改裝排氣管致噪音車輛6431件。

預防青少年交通事故，警方除透過員警執行網路巡邏勤務或諮詢查訪地方人士、學校、機關團體，以掌握轄內有無可能飆車活動的情形。另針對轄內青少年常聚集的路段及時段，嚴格執行取締改裝車輛及其他違規行為，防範青少年車隊之聚集。

此外，也會派員至各級學校、機關團體辦理各類宣導活動外，藉由每周警察廣播電臺線上宣導，勸阻青少年勿參加飆車行為，並經由家長或監護人關懷約制，提升交通安全觀念。