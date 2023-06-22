近期「＃me too」潮延燒，從政治圈到娛樂、文化圈地雷猛爆，誰也不知道下一個被爆料的會是誰，而此風暴也影影了書市及出版業生態，不僅已有書店力挺運動，自主將被點名的涉事者作品下架，行之有年的「名人推薦」也出現寒蟬效應。

「＃me too」運動持續引爆，有讀者表示有些書籍雖本身不錯，但看到推薦人或推薦序，頓時就不想買單。時報出版董事長趙政岷就指出，出版圈習慣在書腰放名人推薦，如今「乾脆不找名人，但書印了就印了，名人書大賣卻因新聞事件而跌落谷底，過去例證也不少，只能說出版沒有必勝公式，春藥有時一下子變毒藥。」中華民國出版商業同業公會全聯會理事長吳政鴻也指出，近來書封、書腰放推薦人的比例愈來愈低。

據博客來統計，目前被點名者，作品銷量還未有明顯變動，但已有一些獨立書店自發地下架涉事者作品，浮光、春秋、風景書店負責人陳正菁指出，書店雖持續下架這些作者的書，但也不會影響整體銷售，「反而最近因為有讀者支持我們的立場，特別過來買書支持」。

陳正菁並指出：「透過閱讀是非常好的自我治癒，文學和藝術原本是處理所有創作者自身無法排除的『病態』，透過創作來自我省察，而非利用藝術作為藉口行使壓迫和侵犯。」書店也由此議題推薦書單，如果自稱有蘿莉控，不妨閱讀納博科夫的《蘿莉塔》，以此全面地正視慾望。

創辦「永樂座」的石芳瑜表示，書店確實下架了一些書，「因為首次大規模的me too，我們想要傳達的是一種立場」希望站在受害人的一方，支持重視性別正義，但也表示不會無限上綱，近期其實更著力於整理並推薦女性主義和身體主權類的書籍。

吳政鴻則是進一步指出，在這波風潮下，業者不免擔心已經在市面上的書被「燒」到，甚至擔心讀者的怒火會要求各書店或圖書館要下架某些作者的書籍，對業者而言，也是莫名地遭受池魚之殃。