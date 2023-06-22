中共總書記習近平關於宗教工作的重要論述研討會6月21日在北京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。他表示，要推動宗教中國化工作不斷取得新進展。深刻把握堅持問題導向，有效防範化解宗教領域風險隱患。

王滬寧表示，習近平關於宗教工作的重要論述，涵蓋黨認識宗教問題的基本立場、基本觀點，處理宗教問題的基本方針、基本原則，做好宗教工作的基本方法、基本舉措，深刻回答了新時代怎樣認識宗教、怎樣處理宗教問題、怎樣做好黨的宗教工作等重大理論和實踐問題，是做好新時代黨的宗教工作必須掌握的思想指引和工作遵循。要把學習貫徹習近平關於宗教工作的重要論述納入主題教育一體推進，加強學習宣傳，深化研究闡釋，堅持學以致用，建好宗教工作三支隊伍，推動新時代黨的宗教工作創新發展。

王滬寧表示，要深刻把握堅持人民至上，更好團結信教群眾、夯實中共執政的社會基礎。要深刻把握堅持自信自立，推動中國宗教中國化工作不斷取得新進展。要深刻把握堅持守正創新，推動宗教工作理論和實踐不斷發展。要深刻把握堅持問題導向，有效防範化解宗教領域風險隱患。要深刻把握堅持系統觀念，始終以導的理念做好宗教工作。要深刻把握堅持胸懷天下，在國際上講好中國宗教故事。

中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰主持會議。會議由中央統戰部主辦。中央宣傳部有關負責人，浙江省、四川省、寧夏回族自治區、山東省黨委統戰部主要負責人發言。