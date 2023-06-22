交通部修法6月30日起汽車不禮讓行人將重罰6000元，內政部警政署也配合檢討修訂取締原則，停等距離從目前的1個車道寬（約3公尺），擬修改為只要有行人在行穿線上、或是準備進入行穿線，汽車就需停等，消息曝光立刻引發劇烈反彈。交通部長王國材今坦言不合理，該原則暫緩實施，並舉例有些較大的路口，可能改以分隔島為切分。

警政署昨晚透露新制路口不停讓行人取締原則，針對有劃設行穿線的交岔路口，若行人尚未進入斑馬線範圍內，行人站立於路邊且距斑馬線邊緣1公尺範圍內，且欲穿越馬路時，駕駛人就應依規定暫停，禮讓行人先行。若行人已進入斑馬線範圍內，汽機車行近斑馬線，不論行人位於車輛的近端或遠端，汽、機車都要立即暫停讓行人先過。

昨晚消息傳出後，立刻在網路炸鍋，有網友直言在小路口或許行得通，但不少大路口難道也要跟著實施，這樣以後只要幾個行人就能癱瘓整個市區交通，更有不少人直接批評是「白癡政策」。

王國材今表示，只要行穿線有人車輛就要停，對於較大的路口確實不合理，因此昨晚與內政部長林右昌、警政署長黃明昭討論，對取締原則應該訂得更清楚，例如大路口可以用分隔島切分，當行人已經走近分隔島了，轉彎車輛才需要停讓，下周一將召開跨單位會議討論。