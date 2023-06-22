當地時間19日至20日，大陸國務院總理李強正在展開歐洲之行，隨行的國家發改委主任鄭柵潔在柏林會見西門子公司總裁、BMW公司董事長及空中巴士全球執行副總裁等德法企業高層，簽署合作意向書及諒解備忘錄。鄭柵潔表示，利用外資是中國對外開放的重要內容，願進一步與歐洲企業加強交流，深化合作。

據微信公眾號「國家發展改革委」消息，鄭柵潔在柏林會見西門子股份公司董事會主席、總裁兼執行長博樂仁，巴斯夫歐洲公司執行董事會主席薄睦樂，BMW股份公司董事長齊普策，賓士汽車集團董事會主席康林松，福斯汽車集團管理董事、福斯汽車集團（中國）董事長兼CEO貝瑞德，空中巴士公司全球執行副總裁、空中巴士中國公司執行長徐崗，就進一步深化合作進行了交流。

鄭柵潔表示，中國堅持對外開放基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷以中國新發展為世界提供新機遇，推動建設開放型世界經濟，更好惠及各國人民。利用外資是中國對外開放的重要內容，歐洲企業進入中國市場早、在華投資力度大，融入中國經濟程度深，為推動中國經濟發展發揮了積極作用。

鄭柵潔強調，中方依法保護外商投資權益，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。國家發展改革委願進一步與歐洲企業加強交流，深化合作。參會企業表示對中國經濟發展充滿信心，將持續在華深耕，實現互利共贏發展。