國民黨總統參選人、新北市長侯友宜為前瞻計畫摃上中央，民進黨反擊侯為選舉扭曲事實，污名化前瞻。新北市政府反擊表示，軌道建設等經費都被乾坤大挪移到前瞻計畫，再拿去大撒幣，是否為選舉綁樁，中央不該打模糊帳，應說清楚講明白，拿出來讓全民檢驗。

新北市政府表示，新北市人口居全國之冠，按照邏輯，所需的建設及經費一定要最多，然而從前瞻計畫1至4期補助的總經費來看，全國拿到最多的竟是高雄市1266億元，新北市為927億元，若以平均每位市民拿到的前瞻計畫補助來看，高雄市每人4萬6389元，新北市僅2萬3213元，只有高雄市的一半，中央看顏色給預算的大小眼作為實在太鄙陋。

新北市政府進一步說明，前瞻計畫的概念不是中央的施捨，為配合前瞻計畫，地方政府都須有自籌款，新北市自力更生的自籌款高達1416億元，遠高於高雄市的810億元，都加重了新北市的財政負擔。

有關國家發展委員會網站列出新北市於前瞻計畫第1至3期所獲得補助324億元，是因為新北市有建設的需求跟足夠的執行能力，前瞻預算的執行率相對高於其他縣市所致，國發會卻僅片面針對新北市列出補助情形，未公布各縣市核定的全部補助情形，顯然刻意誤導社會視聽帶風向，新北市政府深表遺憾。

市府表示，近年來中央政府總預算支出不斷擴張，但是從前瞻計畫的補助項目來看，很多原本中央政府總預算應編列的補助項目，如軌道建設、提升道路品質計畫等，經費都被乾坤大挪移到前瞻計畫這個特別預算，以致中央可以把總預算拿去做大撒幣的事情。

且這些錢很多是借來的，是預支下一代的財富，剝奪年輕人的未來，這些支出是否具效益或是外界所質疑的是否作為選舉綁樁之用，中央都不該打模糊帳，應說清楚講明白，拿出來讓全民檢驗。

市府重申，相較中央政府，目前地方政府財政普遍不佳，而必須自籌的配合款更加重了財政負擔，在中央政府財政相對寬裕下，支出擴張的效益應該與地方共享，去提高中央的補助比率，來避免地方政府財政惡化，讓地方政府可以做更多民眾所需的建設。