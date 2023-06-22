一名女網友分享，男友最近換工作，每天朝九晚五，月薪8萬元，卻始終不願意透露工作職稱與內容，某天她替男友整理車子，意外發現一部手機、電子門卡和鑰匙，查看行車記錄器才知道，男友口中的新工作竟是去當富婆的小白臉，讓她崩潰無法接受，引起網友討論，不少人卻挺男友說，這麼好的工作哪裡找？

一名女網友在「匿名公社」上分享，男友去年辭去原本的工作，聲稱是工作太累想休息，後來找到了新工作，卻不願意告訴她在哪裡工作、工作內容是什麼，因此她對男友的新工作一無所知，只知道工作時間朝九晚五，且薪資也比前一份工作多很多，高達8萬元。

女網友表示，在男友的車送去保養前，她借用男友的車，用完車想說先整理一下方便業務來牽車，結果在副駕駛座前方的抽屜中，發現一部手機、電子門卡和鑰匙，讓她立刻拔下行車紀錄器的卡片查真相，結果發現男友的新工作竟是當小白臉，每天早上9點前開進一棟豪宅，然後下午5點才從豪宅出來，還會和一位看上去有年紀的女人親吻再見。而男友口中的「出差」，就是陪富婆出去2天1夜的旅遊。

女網友指出，行車紀錄器不只有影像，連帶聲音都有收錄。她聽了才知道那個富婆的老公常常沒有回家，讓她感到很孤單，因此每個月砸8萬讓男友去陪她，而男友聽富婆抱怨老公的時候，還會各種撒嬌賣萌安慰富婆，讓她聽了險些把早餐全吐光。

女網友憤怒地說，最可惡的是，男友開始新工作後，每天下班總說「工作很累」不願意做家事，如今真相曝光，讓她忍不住吐槽說「陪富婆打炮很累？陪富婆到處玩很累？罵我價值觀有問題，結果他自己幹這種齷齪事？到底要不要臉？」後來她和男友攤牌，一想到自己跟這種人交往快2年，真的快瘋了。

貼文引起網友討論，原PO發文本來是想討拍，結果網友卻一面倒挺男友，「我也想找這種工作，可以請你男友介紹一下嗎」、「阿姨我不想努力了」、「這麼好的工作去哪找，拜託我需要」、「還有名額嗎？」