45歲林韋君當年演出《麻辣鮮師》走紅，近年她有多項斜槓身分，不僅是演員還是瑜伽老師，昨(21日)逢國際瑜伽日，林韋君曬出自己穿連身開洞泳裝的照片，分享「游泳前的熱身」，可見她筋骨相當柔軟，身體躺在擺成一字馬形狀的右腿上，左腿則半蹲露出私密部位，看似快要走光的姿勢讓人看了相當害羞。

林韋君去年暌違8年重返8點檔，加入民視《黃金歲月》演出，沒想到一場踩著6公分高高跟鞋狂奔的戲碼，讓她直呼有如遇到大魔王，雙腳幾乎都要炸裂，鞋子還一度飛走，沒想到導演還一再要求她可否跑更快，她也只好敬業繼續挑戰，而私下不愛穿高跟鞋的她，一收工就立刻換回平底鞋，讓雙腳平安落地才安心。

去年9月，林韋君在《黃金歲月》的戲份殺青後，就宣布要出國散心，但不透露目的地，等回台後才揭曉度假地點正是峇里島，她更曬出自己衝浪帥照，可見她防曬長袖泳衣、高衩小褲上身，動作看來很穩，她也寫下：「開心的渡假行程結束了！有好好享受到陽光跟大海的感覺真好，好多年沒有衝浪，技能退步好多」。

昨林韋君為了慶祝國際瑜伽日，笑說去年的熱身照片引來廣大迴響，今年走「保守牌」，分享自己游泳前的拉筋照片，她寫下：「這些年，我在瑜伽的世界裡慢慢療癒自己…我不只學會好好愛自己，更懂得如何去愛人，和愛這個世界！願我們都能擁有勇敢而善良的靈魂」，引來粉絲回應：「太強了，這不是一般人可以做到的」、「只想問，你是怎麼做到的？」、「要瘦的人才能做這動作」、「這是人的骨頭嗎？這樣彎會不會受傷啊？」。