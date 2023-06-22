Yankee Rookies with 10+ HR and 15+ SB in a season:



Anthony Volpe (2023)

Alfonso Soriano (2001)

Bobby Brown (1980)

Tony Lazzeri (1926) — Katie Sharp (@ktsharp) June 22, 2023

菜鳥沃普（Anthony Volpe）頭一年就入大聯盟，就坐上洋基主戰游擊位置，雖然整體來看還有學費得繳，不過仍出現許多亮點，今（22日）沃普先發對陣水手敲出本季第10轟，成為洋基隊史第4位繳出單季至少10轟、15盜的新秀。

打擊還沒拿出穩定性，速度就成為沃普的最大優勢，本賽季在壘包加大情況下，盜壘也變得更加容易成功，沃普目前是洋基隊內盜壘王，領先奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）的8次，不過沃普本季累積打擊率僅1成94，28分打點排在洋基第4。

沃普今天被安排在9棒守游擊，7局下轟出陽春炮，本季第10轟出爐，助洋基取得4比0領先優勢，沃普此戰2打數敲1安，選進1次保送，另有1分打點、2得分，洋基終場4比2帶走勝利，本季戰績41勝33負，名列美聯外卡第2。

據統計專家卡緹夏普（Katie Sharp）推特，洋基隊史共有4名新秀單季至少打下10轟、15盜的數據，除了沃普外，1926年拉澤瑞（Tony Lazzeri，該年留下18轟、16盜）、1980年巴比布朗（Bobby Brown，14轟、27盜）及2001年索利安諾（Alfonso Soriano，18轟、43盜）。