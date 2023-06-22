國民黨總統參選人侯友宜近日在多個民調表現不佳，於2024民調支持度居於劣勢。對此，國民黨新北市議員葉元之透露自身跟深藍黨員聊天的內幕，直言現在藍營基層認為「拉下民進黨主席賴清德」是主要目標，大於「支持侯友宜」。台北市議員苗博雅也表示，除非侯友宜民調反彈，才能把這群支持者召喚回來。

恰逢端午節，葉元之今（21）日在主持網路節目《誰來早餐》時提到，他昨天跟一個深藍企業家討論到2024總統大選，對方稱「非常討厭民眾黨主席柯文哲，但更討厭賴清德，覺得綠營再當選國家會完蛋，雖然不想投柯文哲，但如果到選前都顯示柯贏的機率比較大，那只能不得不投柯文哲了」。

但對於侯友宜的競選戰略，葉元之也稱，團隊6月1日才建立，要辯證、要轉型、要調整、有調整還有機會。而來賓苗博雅則指出，「自己從基層觀察到，藍營基層瀰漫一種風向，反正只要可以贏，不管是藍貓、白貓，可以贏的就是好貓，侯友宜過去民調比柯強的時候，這群人會靠到侯這邊，但侯友宜只要因短期事件開始往下，不幸被柯超車，這群人就會反過來跑到柯那邊。」

苗博雅坦言，對於藍營支持者板塊移動，侯友宜很難處理，但至少應該把自己拉上來，拉到跟柯文哲一樣，才有可能把這群藍營選民召喚回來。她還強調，國民黨身為百年老店，瘦死的駱駝比馬大，「只要黨組織沒有問題」，侯友宜一定會有一個保底。