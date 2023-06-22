總統蔡英文昨（21）日最後一次以三軍統帥的身分，出席於國防大學復興崗校區舉行的國軍三軍六校聯合畢業典禮，但卻在典禮中將畢業生軍階章以錯誤的角度佩掛。對此，媒體人張禹宣除驚呼，蔡英文連一條線都沒辦法辨識正反，「到底看了什麼？」外，也嘲諷，難怪台灣在她的帶領之下會迷航。

國軍尉官肩章的正確配戴方向。（示意圖，中時資料照，季志翔攝）

國軍的尉級軍階章是以直掛的方式佩掛在肩章上，但昨天蔡英文卻是以橫掛的方式為畢業生配戴。另外，針對此次事件，國防大學當晚發新聞稿表示，為使三軍六校院聯合畢業典禮儀程順遂，畢業生代表階級標識，採用磁吸底板，因辨識不易，將調整配掛方式，以杜絕類似情事。

「我到底看了什麼？」張禹宣今在臉書發文表示，肩章上的軍階所象徵的，不只是一個軍人的榮譽，更是他經年累月犧牲奉獻，流血流汗換得的果實，但沒想到，卻這樣被蔡英文給掛反了。

張禹宣也指出，國防大學的新聞稿根本是文過飾非、生出一套「國王的肩章」，因為蔡英文將尉官階級章掛反，所犯的錯是基本常識問題，與佩掛方式毫無關係，更沒有辨識不易的狀況。張禹宣也狠酸，蔡英文連一條線都沒辦法辨識正反，難怪台灣在她的帶領之下，會迷航、不知去向。