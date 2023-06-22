大陸豪客再次攪動香港房市。據香港《信報》報導，近日一名大陸買家在5月底將名下一處位於香港奧運站維港灣的複式海景豪宅以總價2999萬港元賣出，帳面大賺1129萬港元。這距離稍早「馮小剛香港賣房大賺6000萬港元」的熱搜事件，才剛過去不到一個到。

根據美聯物業報告指出，香港逾億級豪宅新盤的交易明顯加快。截至5月16日有134宗逾5000萬港元的一手豪宅成交，不到5個月就超過2022年全年116宗的成績。實際上按已知買家姓名作分析，早在去年第4季，大陸買家就占整體一二手成交的比例達11％。

觀察今年以來香港房市也從頹勢中止跌回升，根據香港差餉物業估價署5月29日公佈資料，香港私人住宅售價指數已連升4個月，創7個月新高。

回顧5月30日港媒報導，大陸知名導演馮小剛夫婦將其持有的中半山富匯豪庭以1.18億港元出售，持有13年易手大賺6000萬港元。大陸名人紛紛賣房背後，凸顯香港房市尤其是豪宅市場正在快速回暖。

據時代財經引述香港房地產分析員紀言迅說，儘管馮小剛等名人此次出售帳面溢價均超過千萬，但上述兩宗案例在香港房市都算不上特別典型。持有10多年翻倍增長的買家不在少數。但他也說，對許多富豪而言，這些太平山上的房子就像收藏品一樣，不會輕易放盤。