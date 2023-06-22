原定前往沉船「鐵達尼號」的深海觀光潛水器「泰坦號」，18日下潛後失聯至今，各國救援隊伍正在把握時間，全力搜救。據外媒報導，船上5名乘客中，也包括了經營海底探險活動的「海洋之門」公司執行長羅許，而他的妻子正是鐵達尼號的乘客後代，背後還隱藏了一段淒美的愛情故事。

根據《太陽報》、《紐約郵報》、《紐約時報》21日報導，「海洋之門」（OceanGate Inc.）執行長羅許（Stockton Rush）的妻子溫蒂（Wendy Rush）過去曾是一名飛行員，年輕時結識了同樣熱愛冒險、擔任航空工程師的羅許，兩人在1986年締結連理。溫蒂平時擔任「海洋之門」的通訊總監，過去兩年內，她也曾三度搭乘潛水器，前往海底探索鐵達尼號殘骸。

Wendy Rush, esposa de Stockton Rush, CEO de OceanGate, está relacionada con dos pasajeros de primera clase fallecidos en el hundimiento del Titanic en 1912, según archivos históricos.



Su esposo pilotaba el sumergible que desapareció mientras exploraba los restos del icónico… pic.twitter.com/S2o3nI6mQy — Última Hora - Noticias 🚨 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗘𝗻𝗶𝗴𝗺𝗮 (@AlertaInfoe) June 22, 2023

事實上，溫蒂的出身和鐵達尼號頗有淵源，她的曾曾祖父——伊西多史特勞斯（Isidor Straus）是美國梅西百貨創辦人之一，擔任過民主黨議員，當年他與妻子艾妲史特勞斯（Ida Straus）搭上鐵達尼號頭等艙，進行郵輪首航，沒想到卻在途中撞上冰山。

根據當年幸運生還者回憶，船難發生當下，艾妲身為女性，明明能登上逃生艇，但她卻不願拋下結褵40載的丈夫，選擇在人生最後一刻留在愛人身邊。最後這對夫妻便手牽著手，站在甲板上隨郵輪一同沉入冰冷海底。

The wife of Stockton Rush, CEO of OceanGate, is descended from an elderly couple who actually died in the Titanic.



The great, great grandparents of Wendy Rush are the elderly couple depicted in the movie. Isidor and Ida Straus co-founded Macy’s. #Titan pic.twitter.com/K85xBCSuqx — Rose (@901Lulu) June 22, 2023

經典電影《鐵達尼號》中，銀髮妻子不願離開丈夫求生的畫面，因為片長等因素遭到刪除。

《紐約時報》指出，伊西多的遺體在沉船兩周後被尋獲，而艾妲則從此消失在茫茫大海，再也沒有回來。這段淒美的愛情也深深打動了導演卡麥隆（James Cameron），他在1997年根據船難所改編的電影《鐵達尼號》中，一對年邁夫妻躺在床上深情相擁、慢慢沉入水中的畫面，就是源自他們的故事。如今類似的事件再次上演，也讓不少網友直呼，這一切的巧合實在太過詭異，驚訝之餘也只能祈禱失聯乘客都能平安歸來。