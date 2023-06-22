原定前往沉船「鐵達尼號」的深海觀光潛水器「泰坦號」，18日下潛後失聯至今，各國救援隊伍正在把握時間，全力搜救。據外媒報導，船上5名乘客中，也包括了經營海底探險活動的「海洋之門」公司執行長羅許，而他的妻子正是鐵達尼號的乘客後代，背後還隱藏了一段淒美的愛情故事。
根據《太陽報》、《紐約郵報》、《紐約時報》21日報導，「海洋之門」（OceanGate Inc.）執行長羅許（Stockton Rush）的妻子溫蒂（Wendy Rush）過去曾是一名飛行員，年輕時結識了同樣熱愛冒險、擔任航空工程師的羅許，兩人在1986年締結連理。溫蒂平時擔任「海洋之門」的通訊總監，過去兩年內，她也曾三度搭乘潛水器，前往海底探索鐵達尼號殘骸。
事實上，溫蒂的出身和鐵達尼號頗有淵源，她的曾曾祖父——伊西多史特勞斯（Isidor Straus）是美國梅西百貨創辦人之一，擔任過民主黨議員，當年他與妻子艾妲史特勞斯（Ida Straus）搭上鐵達尼號頭等艙，進行郵輪首航，沒想到卻在途中撞上冰山。
根據當年幸運生還者回憶，船難發生當下，艾妲身為女性，明明能登上逃生艇，但她卻不願拋下結褵40載的丈夫，選擇在人生最後一刻留在愛人身邊。最後這對夫妻便手牽著手，站在甲板上隨郵輪一同沉入冰冷海底。
《紐約時報》指出，伊西多的遺體在沉船兩周後被尋獲，而艾妲則從此消失在茫茫大海，再也沒有回來。這段淒美的愛情也深深打動了導演卡麥隆（James Cameron），他在1997年根據船難所改編的電影《鐵達尼號》中，一對年邁夫妻躺在床上深情相擁、慢慢沉入水中的畫面，就是源自他們的故事。如今類似的事件再次上演，也讓不少網友直呼，這一切的巧合實在太過詭異，驚訝之餘也只能祈禱失聯乘客都能平安歸來。
文章來源：Wife of missing sub pilot Stockton Rush descended from Isador and Ida Straus, first-class passengers who died on Titanic: report
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