谷歌這封信是對FTC廣泛徵求雲端產業潛在反競爭行為的回應。FTC發言人婉拒進一步表示意見。

谷歌在訴狀特別點名微軟，稱微軟憑藉Windows Server和Microsoft Offices產品的主導地位，能讓龐大的客戶群難以利用Azure以外的雲端服務。谷歌將微軟的授權限制喻為「複雜的網路」，阻礙企業實現企業軟體供應商多元化。

谷歌同時表示，這種控制構成重大國安和網路安全風險。谷歌強調多起涉及微軟產品的網路攻擊事件，包括SolarWinds的資安事件。