台灣「#MeToo」風暴從政治圈開始席捲媒體圈更延燒至娛樂圈，受害者們勇敢站出來再揭傷疤，令人心疼。豈料，百萬網紅愛莉莎莎昨（21）日晚間發文，第一句就是「大家都在Metoo爆料，我也來爆一下好了」，然而文中卻是放閃男友，此舉引起網友不滿，紛紛湧入留言區砲轟，本人見狀火速2改貼文。

愛莉莎莎昨晚先是發文，「大家都在Metoo爆料，我也來爆一下好了」，原以為她要爆出驚人猛料，實際上卻是在放閃稱讚男友，「都怪他太會做事害我到現在連掃地機器人都不會用，真的好壞」、「每天都是他泡，害我住這個家8個月了，還不會用咖啡機」、「羽球教練幫大家把碗收一收洗乾淨，他太親切又熱心，害我都沒有招待到我的客人，光芒都被搶走了」，毫不掩飾男友對她的照顧。

此文曝光後，引起網友不滿，紛紛砲轟留言：「metoo是社會的傷痛，不是讓妳拿來開玩笑消遣的」、「me too是人家一生的傷疤，請不要在嚴肅的議題上開這種無知的玩笑」、「METOO都是偏向負面的事情，我是覺得你不需要把自己的形象跟這些負面的事情連在一起。有弊無益。對於那些發生事情的人也不是很好。」、「傻眼……這節骨眼還在開玩笑……」

不過，愛莉莎莎在發文過後約莫1小時，看見粉絲的留言，親自回覆：「我也有經歷過那些可怕的，只是我個人比較喜歡爆料別人可愛的一面。」然而網友仍不買單，反彈聲浪越來越大，她二度更改貼文，第一次更改僅將最一開頭的「大家都在Metoo爆料」刪除，第二次更改則是將「我也來爆一下好了」改為「我來爆一下好了」。