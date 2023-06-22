去年疫情嚴峻時，1名王姓陸軍步兵中士明明沒跟確診母親同住，還下載確診隔離通知書，成功請假8天，請假結束前1天，又在網路下載PCR檢測陽性的圖片，請太太向部隊請假成功14天。共放22天假的王男被部隊發現送辦，法官考量他沒前科，與太太坦承犯行，各依照偽造文書罪判王男徒刑1年4月，林女1年2月，均緩刑4年，需支付公庫5萬，並提供義務勞務。

判決指出，去年5月30日，陸軍步兵王姓中士（現已退伍）的母親確診，但他明明就沒有跟母親同住，他卻上網下載確診隔離通知書，告知部隊長官因母親確診，自己也被隔離，順利請假8天。

隔離的最後1天，王男先從網路找到PCR陽性確診的圖片，及健保快易通中健康存摺截圖傳給妻子林姓女子，妻子則用假的文件向部隊長官請假，一共請了14天。

王男放22天假的事被部隊長官發現後，將他交給憲兵指揮部高雄憲兵隊偵辦。高雄地院審理時，認為他們用變造確診隔離通知書及健保快易通中健康存摺截圖電子檔，足生損害於高雄市政府衛生局確診隔離通知書、衛生福利部中央健康保險屬健保快易通公信力，及部隊出缺勤管理正確性，但考量2人坦承犯行，沒有前科，且犯後態度良好，依變造準公文書罪判李男徒刑1年4月，緩刑4年，而林女1年2月，緩刑4年。但2人都須向公庫支付5萬元，並提供各100和60小時義務勞務，可上訴。