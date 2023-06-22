國民黨總統參選人侯友宜22日在IG上直播挑戰端午「立蛋」，同時快問快答，對於網友犀利詢問，最想跟柯文哲、賴清德說什麼？侯友宜微笑秒答，希望對兩人說，「在開票當天跟我說『侯友宜凍蒜！』」

端午連假第一天一早，侯友宜就透過IG與網友們一起挑戰端午習俗「立蛋」，總共三道關卡，無論高難度地使用筷子立蛋，或是在砂紙上立蛋，侯均挑戰成功。

在挑戰立蛋的關卡之間，侯友宜也一一回應網友提問，包括吃粽子沾什麼醬料？一次最多吃幾顆？小時候如何過端午？侯友宜分享，國中時候1次曾經最多吃4顆，最喜歡加黑醬油，對於端午節最深刻的回憶，就是在菜市場幫忙爸爸媽媽做生意，因為端午節豬肉攤的生意特別好。對於網友熱議的問題，「喜歡南部粽還是北部粽？」侯友宜也直言最喜歡「南部粽」，因為他是南部孩子，南部粽就是從小到大的好味道。

還有網友提問，「這一生最愛的人是誰？」侯友宜靦靦地說，當然就是陪伴他40幾年的「阿娜答(親愛的老婆)」，也有網友詢問，「當選總統後能不能邀請泰勒絲來台表演？」侯友宜笑說，「如果可以當然希望阿！」不只泰勒絲，大家喜歡的團體，只要有機會就會努力邀請他們來台灣，讓更多人認識台灣。

另有網友犀利詢問，希望跟柯文哲、賴清德說什麼？侯友宜微笑秒答，希望對兩人說，「在開票當天跟我說『侯友宜凍蒜！』」

直播最後有網友提問侯友宜端午節有什麼行程，侯友宜也透露，除了今天會出席新北議長盃龍舟賽外，也會到宮廟參拜、祈福，另外連假期間，會持續關注各地交通狀況，始終把工作放在第一位，同時祝福所有人，端午佳節平安快樂。