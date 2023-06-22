男星NONO（陳宣裕）昨（21日）被網紅小紅老師開記者會揭發曾性騷、性侵多女的惡行，最小受害者僅15歲，跌破眾人眼鏡，NONO已宣布停止演藝工作，誠心深刻反省。友人爆料NONO很沮喪，而他停工後，被估計月收至少損失20萬。

根據《三立新聞網》報導，友人透露NONO捲入桃色風波後，心情十分低落，本考慮開記者會說明，但自認多說多錯，才宣布停工反省。

NONO曾是吳宗憲旗下「憲憲家族」的重要成員，2015年開始發展餐飲副業，賺了不少錢，這回宣布停止演藝工作，被不少PTT網友砲轟「根本不痛不癢」。據悉，NONO雖把重心放在副業，但手上的通告和活動都被取消，月收入粗估至少損失20萬。而NONO曾投資的艋舺雞排，昨澄清2019年已與NONO終止合作代言關係，「懇請網友及粉絲，勿留言或私訊，而因此波及本公司，若造成本公司商譽損失，本公司將追究責任。」另外，NONO跟友人成立的「虎霸魷魚、雞排、炸物連鎖餐飲企業」，昨也急發聲明切割，表示：「即刻起，與藝人NONO暫停品牌合作計畫。2023.06.21特此聲明，謝謝」。

小紅老師指控NONO對20幾位女性伸狼爪，除了揉胸、磨蹭等，還性侵其中4位，包括把101櫃姐拖去無障礙廁所性侵，車上強行進入女子、15歲少女被帶回家隔著洞口摩擦、家中性侵女子等，小紅老師心疼地說，受害者當時太過害怕，當想要反抗時已經來不及了，還有幾位是被指交。

至於是否要提告？小紅老師表示沒有足夠的證據，必須要集結更多受害者的資訊才能提告，而她站出來發聲的目的，不是要破壞NONO的家庭，也沒有要求償鉅額賠償金，只希望NONO能夠向受害者認錯道歉。

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