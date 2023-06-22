端午連假首日，台9線蘇花路廊往花蓮南下車流上午雖呈現車多狀態，但行車秩序皆良好、順暢。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

端午連假首日，宜花地區天氣晴朗，台9線蘇花路廊往花蓮南下車流自凌晨3點陸續湧現，截至上午10點已累計逾9000輛次，雖然南下方向呈現車多狀態，但行車秩序皆良好、順暢，公路總局第四區養護工程處預估，今整天南下車流尚有8600輛，車多狀況將持續至下午2時才會逐漸趨緩。

公路總局四工處指出，端午連假前夕，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向日運量約1萬1297輛次，花蓮往宜蘭北向則有7454輛次，整體交通量與預期相符。

今天端午連假第一天，公路總局四工處統計，蘇花路廊南下車流在清晨3點開始湧現且進入高峰，每小時交通量維持約1000至1100輛，清晨5點達到南下最高量，約每小時1200輛。截至上午10點南下宜蘭往花蓮方向車流量為9331輛，北上花蓮往宜蘭方向為1238輛；旅行時間方面，上午10點蘇澳至崇德經蘇花改路段南下約106分鐘，蘇澳至崇德經台9丁線南下時間約125分鐘。

新城警分局和平派出所長程志平表示，今天上午蘇花路廊南下車潮稍多，但南北兩向車流皆順暢，且行車秩序良好，不過警方考量連假期間各路段交通量將達巔峰，已在重要路段跟風景區擺設交通錐跟告示牌警示用路人不要違規迴轉，另外也呼籲駕駛不要有超速、酒駕等違規行為。

公路總局四工處預估今天蘇花路廊南下車流量仍有約8600輛通行需求，建議往花蓮方向的用路人多加利用蘇花改路段，非必要請勿進入台9丁線。

此外，公路總局四工處另提供後續蘇花路廊北上車流資訊，連假第3天（6月24日）全日交通量約1萬5100輛次，預估車多壅塞時段為中午12點至傍晚6點；收假日（6月25日）全日交通量約1萬3800輛次。