夏日高溫讓人燥熱不堪，也易引發中暑，此時中藥可成為消暑降溫的得力助手，台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥劑科藥師陳俊穎表示，生脈飲是臨床上中醫師經常使用的良方之一，其主要成分包括人參、五味子和麥門冬，適量服用可幫助大家消暑降溫。

陳俊穎表示，生脈飲臨床上常用來治療熱傷元氣、氣短倦怠、口渴多汗等症狀，其主要成分包括人參、五味子和麥門冬，分別具有不同藥理作用和功效，可協同發揮解暑效果。

陳俊穎舉例，人參具有補氣養血、提升免疫力功效，在夏季可幫助調節體溫，增強身體耐暑能力，讓人保持清爽和活力；五味子具鎮靜安神、養肝明目的功效，能夠調節中樞神經系統、改善睡眠品質，讓人在炎熱夜晚獲得良好休息。

陳俊穎也說，麥門冬是種常見中藥，具有清熱潤燥、生津止渴功效，可調節體內水分平衡，減輕口渴和乾燥感，同時還有助於降溫和舒緩熱症。

陳俊穎表示，根據這些中藥功效可了解生脈飲不僅能解暑降溫，還有調節體內平衡功效，但中藥依舊是藥品，所以使用上還是需要注意個體差異、適量使用、配伍禁忌，總體而論，適量服用生脈飲可幫助大家消暑降溫，度過一個清涼愉快的夏季。