因疫情取消的巴黎航空展，睽違4年之後近日在巴黎近郊的勒布爾熱（Le Bourget）開幕。5月在中國國內首次實現中型飛機商用飛行的中國商用飛機（COMAC）的展區吸引眾多航空人士前來參觀。日經新聞指出，中國企業在巴黎航空展上的存在感大增，並試圖在波音和空中巴士兩強爭霸的飛機產業中分一杯羹。

日經新聞報導，中國商飛展示的是中型飛機C919的模型。C919在5月由中國東方航空公司營運，成功從上海飛往北京。中國商飛的負責人表示，非洲、亞洲和歐洲等地的航空公司相關人士都來參觀展區，首先將重視亞洲和非洲市場，還希望打入美國和歐洲市場。

今年的巴黎航展共有27家中國企業和組織參展。中國企業實現出海並非易事。要在國際航線飛行，需要從各國當局獲得商業飛行所需的「型號合格證」。要獲得美國和歐洲的型號合格證，必須通過嚴格的審查。

波音預測，在到2042年的20年間，全球民用飛機的需求量將達到4萬2595架。中國是佔其中2成的巨大市場。從1980年代開始參觀航展的日本航空宇宙工業會會長滿岡次郎（IHI會長）認為，「中國是非常巨大的市場」，首先將借助國內的航空產業發展壯大。

如果中國企業通過龐大的內需積累業績，也有可能在被稱為「全球南方」的新興國家和發展中國家實現銷售與飛行。

波音公司商用機執行長狄爾（Stan Deal）對於崛起中的中國飛機製造商表示，「要成為（波音和空中巴士）的競爭對手，還需要幾十年的時間」，他認為目前中國企業不構成威脅，對今後的訂單表現出信心。

中國對外經濟貿易大學國際經濟研究院的教授西村友作指出，「在家電、高鐵和智慧手機等領域，中國企業不知不覺間實現了快速增長。在飛機領域，這種可能性也很高」。在今後的航空產業中，中國企業如何提高存在感將備受關注。