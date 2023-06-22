一名40歲男子因不明腹痛送急診，檢查後有腹水和敗血症情況，緊急動手術，結果發現他的小腸被一個3公分魚刺給刺穿，導致消化液漏出來。敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，腸子最重要的保護膜就是在黏膜，若此防禦機制毀損，漏出來的消化液恐會侵蝕器官，因此呼籲進食時要多加注意。

外科醫師陳榮堅在臉書專頁發文，提到遇過一位40歲男性，因不明腹痛被送來急診，經斷層掃瞄檢查，發現有腹水和敗血症情況，因此緊急動手術。手術中發現，原來該患者小腸被3公分魚刺給刺穿，導致消化液漏出來侵蝕器官。所幸後來使用微創腹腔鏡，避免開大手術，順利將魚刺取出，術後復原狀況也相當良好。

陳榮堅進一步說明，腸子最重要的保護膜就是在黏膜，而薄薄的黏膜可以抵禦很多侵犯。像是如果吃了花生、肉類等較硬的食物，都可以被胃液、膽汁、胰液消化成糞便，而腸黏膜可以抵擋消化液的腐蝕，但當此防禦機制不幸毀損，就會引發嚴重後果。

陳榮堅指出，吃飯時難免不小心會吞下魚、雞骨頭，只要方向不要刺穿黏膜，其實還是能被消化掉，但仍建議吃東西時要謹慎些。而腸黏膜不只是提供消化機能，醫師說明，適度使用益生菌也可以調節腸內菌相，對於過敏反應及免疫力提升都會有些作用，甚至連某些婦科疾病也有助益。

除此，花蓮慈濟醫院耳鼻喉科副主任周昱甫提醒，當魚刺卡喉時，千萬不要以吞飯自救，可能導致魚刺穿破食道，且喝醋不見得會讓魚刺變軟，反而可能造成食道灼傷。若真的不小心吞到魚刺時，可先自我觀察2至3天，若喉嚨持續感到有異物感及疼痛，建議到醫院檢查，避免引起頸部感染。