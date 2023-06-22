「2023新北城市藝術節」將於6月30日至7月16日在新北市美術館、新北市立鶯歌陶瓷博物館登場，集結國內外藝術家及28支表演團隊，13件大型視覺藝術作品、92場不同型態的表演活動，包含馬戲、音樂、舞蹈演出外，更有結合現場環境及視覺作品的高空走繩、跑酷、街舞表演及比賽，將帶給觀眾新的觀賞體驗。

新北市文化局表示，「2023新北城市藝術節」從新北特色出發，連續三周周末規畫精彩演出，包含音樂、馬戲、舞蹈、偶戲、雷射燈光等多元表演活動。其中，更結合美術館園區地形及建築物特色，規畫跑酷、走繩、街舞演出及比賽，將由吳冠緯、Slackline Formosa台灣專業走繩團隊、新北街舞潮、臺灣街頭藝術文化發展協會-街頭作品實驗室、Fun Action等團隊，以極限運動、街舞及跑酷，炒熱節慶氛圍。

7月1日由Fun Action與中華民國跑酷協會合作打頭陣，辦理全國跑酷大賽，競賽分為挑戰賽兒童組、公開組及風格賽公開組，比賽報名截日將至6月23日。

7月2日則邀請專業跑酷者，帶來精采跑酷表演。而Slackline Formosa台灣專業走繩團隊在7月1日、2日會帶來4場高空走繩表演，7月8日、9日還安排2場走繩體驗工作坊，讓民眾現場體驗，創辦人吳冠緯不僅是台灣第一位受國際認證的走繩指導員，更是台灣高空走繩跨距紀錄保持人，邀請大家把握機會來感受極限運動的魅力。

更多活動資訊，請上2023新北市城市藝術節活動網（http://newartland.tw/）查詢。