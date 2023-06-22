食藥署表示，另外，針對烏賊等頭足類、田螺等螺貝類、葵花籽等種子類、奇異果等4項及其製品，衛福部也建議業者標示相關醒語資訊。如食品生產製程中未使用，但共用廠房、設備或生產管線有處理致生過敏之內容物，建議標示載明「本產品生產製程廠房，其設備或生產管線有處理○○」或等同意義字樣。

食藥署提醒有過敏體質的消費者，看清楚包裝上標示「本產品含有○○」、「本產品含有○○，不適合對其過敏體質者食用」或等同意義字樣，確保食用安心，健康不過敏。