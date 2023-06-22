歡慶台北富邦勇士PLG三連霸，6月24日下午北市府舉辦感謝儀式、封王遊行、球迷感恩會。（北市體育局提供）

台北市籃球冠名合作隊伍台北富邦勇士，勇奪2022-2023 PLG總冠軍，完成史上三連霸勇士王朝。台北市長蔣萬安加碼宣布歡慶活動，今起4日的端午連假期間，北市運動中心游泳池、健身房半價入場，6月24日下午將舉行「市府感謝儀式暨三連霸封王遊行」及「球迷感恩會」，延續勇士籃球魂。

體育局表示，民眾6月22日至25日端午連假期間，到北市運動中心游泳池、健身房可享半價入場，一同慶祝冠軍榮耀，或到大佳河濱公園觀賞「2023台北國際龍舟錦標賽」，現場有立蛋、COS創意大賽、奶油獅x卡布鷹見面會，以及兒童最愛的氣墊區等嘉年華活動，歡迎大家同歡。

體育局也說，為感謝台北富邦勇士將榮耀留在台北市，6月24日下午1時30分將於市府一樓中庭舉行感謝儀式，並由市府出發遊行信義商圈、台北101，由仁愛路至國父紀念館，抵達台北文創文化廣場後，與廣大球迷分享封王榮耀。