22日是端午佳節，除了美味粽子打牙祭，當然也少不了應景的龍舟競賽，教育部體育署表示，端午假期期間全國各縣市均恢復舉辦龍舟競賽，民眾可以趁假期出遊觀賞龍舟競賽，為選手加油，感受競賽的熱烈氣氛及節慶的熱鬧氛圍。

教育部體育署表示，中華男子龍舟代表隊在國際賽也有不錯成績，2018年亞洲運動會中獲得2金1銀、2019年龍舟世界錦標賽中亦獲得2金2銅，加上現在新冠肺炎疫情趨緩解封，為協助各直轄市、縣（市）政府因地制宜推廣全民運動，補助辦理「運動i台灣2.0計畫」，活動內容相當多元，除了各式球類、舞蹈、路跑、自行車、武術及體適能等陸上活動；水域活動內容也十分豐富，包含划龍舟、獨木舟、輕艇、帆船、划船及立式划槳等無動力水域運動體驗活動。

今年端午節期間計有新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣及花蓮縣等11個等縣(市)舉辦龍舟競賽，體育署歡迎民眾前往觀賽，除了增添傳統民俗節日的熱鬧氛圍，還有機會體驗划龍舟這項民俗運動並為龍舟競賽團隊加油打氣。相關資訊可上i運動資訊平台查詢。