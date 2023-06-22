告別去年的大跌後，美股多頭浮出水面，研究機構Carson Group首席市場分析師Ryan Detrick認為，即使標普500指數今年以來已經上漲14%，但接下來仍有持續攀高的機會，甚至會在年底前創下新高，3大原因包括，目前距離新高紀錄不遠、市場廣泛度增加及股市展現十足的韌性。

Business insiderr報導，即使許多分析師都認為近期股市上漲，只是熊市裡的小小反彈，但Ryan Detrick從去年10月股市觸底後，就維持一貫看漲立場，周二發布的最新報告更預測，美股年底前會創新高。

Ryan Detrick認為，標普500指數距離歷史高點4818點僅剩幾百點的差距，且市場買氣仍旺，「最重要的一點是我們依然曾持股票，如果有更多的好消息，股市絕對可以上漲8%，達到創新高所需要的水準。」1950年以來標普500指數在6月底後上漲至少10%的次數為22次。

Ryan Detrick也提到，大型科技股推動今年標普500指數上漲，但隨著越來越多個股都出現漲勢，市場變得更加強勢與廣泛，「標普500指數的線型上周剛收在歷史新高，這是另一個看漲訊號，顯示趨勢確實走高。」

最後一個原因則是，今年的股市相當有韌性，拋售之後隔天幾乎都會反彈，下跌後隔天平均上漲0.27%，是1928年以來最強勁的表現，Ryan Detrick說：「這是我在2023年持續看漲的原因。」