112年6月30日前在新北市38座公有市場內集滿2個不同印章，即有機會抽日本東京雙人來回機票。圖/新北市政府提供

把握最後9天。新北市政府市場處邀請大家一起來趟市場輕旅行，112年6月30日前在新北市38座公有市場內集滿2個不同印章，並於7月3日前將集章明信片郵寄回活動單位即可參加抽獎，最大獎為日本東京雙人來回機票。使用專屬濾鏡於市場內拍照並上傳指定貼文，還有機會抽中各項旅遊配備。

新北市場處處長李長奎表示，「青春這young行，市場帶你去旅行」活動串聯新北公有市場及周邊特色景點推出3條主題路線及活動專屬濾鏡，也特別製作「新北市場旅遊指南」置於公有市場及官方網站，更辦理「濾鏡拍照活動」及「旅行集章抽大獎」兩項抽獎活動，邀請大家在旅遊之餘，認識擁有滿滿在地文化的傳統市場。

市場處補充，民眾只要於6月30日前使用本活動專屬「FB/IG濾鏡」在38座公有市場拍攝照片，並在官方臉書粉絲專頁「來新北逛菜市」的指定貼文下方留言即可參與「濾鏡拍照活動」抽獎，獎品包含巧攜投影機、登山露營摺疊椅等現下最流行的旅遊配備。

此外，活動期間內於限量集章明信片上集滿2個不同公有市場的印章並郵寄至指定地址，就有機會抽中日本東京雙人來回機票、飯店住宿券及新北幣等超過400份獎項，到指定店家消費，還可享有活動專屬優惠，活動倒數9天剛好碰上端午連假，請大家把握機會！更多資訊請上「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/ntpcemarket/)及「新北好市生活學」網站(http://www.goodmarketslife.com.tw)。