根據勞動部統計，大學畢業出社會平均薪水在3.1萬，一名女網友表示，現在很多新鮮人都求要40K，直呼「現在畢業生沒經驗卻很敢要錢」。這篇發文讓兩派網友吵翻，許多人酸「現在的資方都很敢開欸，給28K的薪水卻要求員工有40K的技能」，不過也有網友認同原PO，「理工科或許能有這個起薪，但文科怎麼可能敢開40K？」

一名女網友在《Dcard》論壇發文指出，前陣子面試新人，幾個有經驗的薪水開價還算合理，另外幾個剛畢業的新鮮人都喊40K，她抱怨「每個都很敢講，說現在通膨、花費較高，公司應該要給高薪，還有說什麼要繳房租。」

原PO表示，他們公司有經驗的薪水落在40K至45K，新鮮人則在28K至32K，沒想到這次面試一堆新鮮人喊要40K，直呼「剛畢業什麼經驗都沒有，臉皮倒是很厚。」

許多網友看了都罵翻，「40K很多嗎？新鮮人就不值得嗎」、「現在公司就是這樣，沒競爭力的薪水卻要別人把事情都做好」、「妳心理不平衡嗎？不要倚老賣老了，時代真的不一樣，怎樣的薪水就請怎樣的人」、「就我面試一些人的心得，反而很欣賞現在的年輕人，很多都有自己的想法，更有自信，興趣更多元，且並不吃上一代很奴的那套想法。」

不過也有網友認為，「你要那份薪水，請證明你的工作能力，加到4、5萬都不是問題，但很多人沒能力又很敢要求薪資。」