曾以團體「張三李四」拿下金曲獎的歌手張三，遭客家歌手王喬尹在臉書發長文指控性騷，透露當時張三趁四下無人把手伸進衣服，並且在工作上給予不斷刁難跟謾罵。隨後，張三在臉書上嚴正抗議，反過來控訴對方自己貼上來，甚至發毒誓：「有性騷擾對方的人出門就被車當場撞死。」對此，王喬尹曬出張三的臉書發文修改紀錄，表示：「你騙不了曾經被你傷害過的人們。」

王喬尹開頭即否認刪除留言，「其實臉書有個活動紀錄的功能…無論做什麼，臉書都會記下來，如果我有刪你留言也會留下紀錄的，每一篇都有留著，請不用擔心。」，也提及之前張三曾幫自己被下架的MV，「我對你一直還有一份感恩的情誼，也謝謝你讓我擁有了第一張專輯。」

音樂人張三否認性騷擾傳聞。（圖／中時資料照片）

但是，王喬尹表示張三做過的壞事，或許能騙過自己，但騙不了曾經被傷害過的人們，「大家都只是想好好過日子的人，因為曾經信任你，和你成為了生命中某段旅程的夥伴，」並向張三喊話道：「只希望你從今以後不要再這樣對別人就好，你依然可以是那個很有才華的張三。」

王喬尹繼續透露解約內幕，「我和你談解約的時候，你懷疑我要簽給別人，我跟你說沒有，我現在是自己開工作室，真的沒有騙你；你現在懷疑我發文背後有人操縱，我也跟你說沒有」，她強調自己只是一個被傷害過的受害者，說出來自己的經歷，希望能夠減少更多人受害，僅此而已。此外，她也道歉因為螢幕錄影的關係，也錄到了其他人。

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