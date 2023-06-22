TPASS通勤月票7月上路，台鐵近日也宣布有10個縣市推出的社福卡同步於7月起開放扣點搭乘火車，但台鐵公布的10個縣市，從北市一路往南到嘉義卻獨漏新竹縣市，不少民眾感到疑惑。對此，市府表示，早在4月回覆台鐵願意加入，將持續向交通部爭取核定。

台鐵局日前宣布持地方社福卡也能搭乘火車，但在公布的10個縣市當中，從台北市沿著西部幹線一路往中部到嘉義縣市都列入開放範圍，新竹縣市卻被跳過，讓不少持有敬老愛心卡的民眾感到失望。

對此，市府社會處表示，新竹市敬老、愛心卡搭乘火車，今年4月市府已發函台鐵積極爭取納入，交通部長22日也表示，將配合桃竹竹苗生活圈通勤月票上路時程，今年10月同步推動台鐵開放搭乘敬老、愛心卡，市府將積極配合相關作業，持續向交通部爭取，如期如質推動。

市府交通處也表示，21日交通部舉行桃竹竹苗生活圈通勤月票審查會議，委員提出4縣市清分費用分攤方式、後續年度經費編列情形、上線時程與台鐵配合等意見，交通處將盡速配合委員意見補充再提送。

交通處指出，經了解，3大都會區的公共運輸月票都進行了2次以上的審查，市府收到交通部公路總局審查意見後將盡速修正計畫書，預計7月初再送交通部審查，盼爭取7月底核定。

交通處也表示，核定後也將加速辦理售票設備、公車及YouBike刷卡機軟硬體修改等相關前置準備作業，配合交通部規畫時程，全力爭取10月上路，成為第4個上路的月票優惠區域，未來市民搭乘台鐵也能使用敬老、愛心卡，提供市民更便利、更優惠的運輸生活環境。