台開對於練董競逐董事席次並不意外。董事長邱于芸不諱言，歡迎所有具有傑出經營能力者，包括練董，都能進入董事會監督，這將是攤在陽光之下公平的選舉。提到練董曾經在台開擔任過10年副董事長一職，邱于芸表示，對於台開集團積累的天價債務，練董應都了然於心，若此次能再度進入董事會，想必也能對後進講解剖析當年所有議案的決策始末。

針對練董提及是為了6萬名股東權益挺身而出，邱于芸表示理解與尊重，認為每個人的立場不同，出發點、過程與目的自然皆不同。台開昨日提請「撤公發」，也是延續台開的一種方式，「只要是方向對了，我們就不怕路長」，邱于芸說。

至於練董高分貝認定，台開撤公發是為了私有化、「別想關門處理掉土地」，董事長邱于芸接受訪問時回應，今(22)日恰逢花蓮新天堂整裝新開幕，為此台開已籌劃多時。除眾多新門店、新品牌進駐，讓人一新耳目外，由海或市集團隊主導的山與藝術市集也將聚集眾多藝術創作者，一齊與花蓮新天堂共襄盛舉。近期台開心農場誕生許多新生命，一片欣欣向榮、喜氣洋洋，何來台開關門之說？竭誠歡迎大家與練董一起蒞臨花蓮新天堂，闔家大小歡度端午連續假期。