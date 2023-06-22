有些人總是像小太陽一樣溫暖，一直充滿積極、正能量，能受到身邊人喜愛，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、金牛座、牡羊座一向保持樂觀的態度，其中金牛座有一顆樂於助人的心，且有持久的積極性，讓人覺得非常正向、充滿幹勁。

▍雙子座

雙子座總是保持著正能量，他們樂於享受生活並不停挖掘新鮮事物充實自我，若成為雙子座的同伴，便能得到豐富的閱歷，以及多方面的思考角度，最重要的是能從他們身上學習到積極找樂趣的心態。

▍金牛座

在忙碌的生活中，許多人容易失去自我，開始遺忘了樂趣，而金牛座能讓身邊的人回想起來，他們有健康的生活方式與理念；金牛有一顆樂於助人的心，當決心要幫助他人時，有持久的積極性，讓人覺得金牛座總是充滿幹勁，可能有時固執到有點傻，但還是讓人覺得非常可愛。

▍牡羊座

牡羊座的能量生於內心、溢於言表，並且源源不斷。任何時候見到牡羊座時，總是一副精力充沛的模樣，仿佛天塌下來也不怕，任何人都能被牡羊座感染，並且漸漸感受到快樂。