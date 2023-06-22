探訪「鐵達尼號」（Titanic）殘骸的潛水器「泰坦號」（Titan）18日失聯，預估台灣時間今（22）日晚間7時8分，艙內氧氣就會全部耗盡。不過專家警告，大家總關注氧氣量，但實際上二氧化碳濃度上升才是最大威脅，讓處在密閉空間的人士最先喪命，乘客會呼吸困難，接著頭痛，然後逐漸失去意識。

外界關注泰坦號氧氣快耗盡。

載有英國富豪哈定（Hamish Harding）等5人的「泰坦號」，18日失聯至今已邁入第四天，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國海岸防衛隊預估，至美東時間22日上午7時8分（台灣時間22日19時8分），泰坦號艙內氧氣就會耗盡，換句話說，氧氣剩餘量僅剩約7小時。

《每日郵報》指出，美國海軍海底暨輻射健康主任莫萊（Dale Molé）一篇關於潛水器氧氣含量下降對乘客健康影響的研究，恰巧在泰坦號失蹤前的5月底發表於期刊《Ciottone's Disaster Medicine》上。

莫萊在文中寫道：「受困沉船或潛艇的船員面臨許多生理挑戰，包括有毒氣體、暴露在升高的環境壓力下，以及失溫。」

上圖中為英國富豪哈定（Hamish Harding）。（資料照／美聯社）

■二氧化碳濃度才是致命大魔王

他受訪表示，每次有人受困密閉空間，多數人總先聯想到氧氣量，但二氧化碳才是「更大擔憂」。

Gradual suffocation, hypothermia and panic attacks: Health impacts of being trapped in a submarine https://t.co/A1FUm5Vb49 pic.twitter.com/6gLL6YVAdd — Daily Mail US (@DailyMail) June 20, 2023

他說潛水器裡通常會有二氧化碳洗滌系統，排除艙內的二氧化碳，但一旦失去動力，洗滌裝備就會失效。艙內的二氧化碳濃度如果升高，空氣就會變得有毒，乘客將會呼吸困難，呼吸深度也會增加，接著乘客會開始頭痛，然後逐漸失去意識。

「在密閉環境下，二氧化碳濃度上升會先要了人們的命，不是氧氣量」，莫萊說：「一旦失去從內部排掉二氧化碳的能力，將會導致致命事件發生。」他說這種感覺就像把塑膠袋套在頭上，會有窒息感或空氣飢渴（Air hunger）的喘不過氣感受，接著就會失去意識。

上圖左為登上泰坦號至今失聯的海洋之門探險執行長拉許（Stockton Rush）。（圖／美聯社）

■失溫（Hypothermia）是泰坦號5乘客另一重大風險 最終恐失去意識

莫萊說，即便泰坦號的電子設備能為艙內產生出些許熱能，乘客也會產生熱能，但是隨著泰坦號沉入海中，艙內很快就會變得非常冷，海洋平均溫度為華氏41（相當於攝氏5度）。

他預期乘客最初會開始發抖以產生熱量，這種情況會耗掉更多氧氣，接著乘客會無法使用雙手，然後逐漸失去意識。

專家擔憂泰坦號上5名乘客可能又冷又餓。

■壓力大導致「恐慌發作」

另外隨著失聯愈久，泰坦號乘客的壓力愈大，也愈容易恐慌，恐慌發作（panic attack）時，心跳會上升、會呼吸急促、顫抖及肌肉緊繃，這種時候乘客會感覺頭暈目眩、噁心、顫抖及出汗，呼吸會加速，甚至深呼吸，乘客可能會過度換氣，感覺自己快暈過去。

圖為登上泰坦號的巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood，上圖右）與19歲兒子蘇里曼．達武德（Suleman Dawood，上圖左）。

■泰坦號恐發生「災難性破裂」 乘客立即死亡

莫萊說，還有另一種可能性是泰坦號發生了「災難性破裂」意外，他說這種意外通常來得很快，根本不知道發生了什麼事，艙內乘客也會「立即」死亡。

■泰坦號5乘客可能「又冷又渴又餓」

另外，退役美國海軍潛艦艦長馬凱特（David Marquet）上尉21日告訴美國有線電視新聞網（CNN），如果泰坦號5名乘客還活著，他們有可能「非常不舒服」、「又渴又餓」，而且「非常冷」，因為潛水器周遭的水溫接近零度或零度以下，他們呼氣時會凝結，艙內結霜，所有人擠在一起維持熱能。