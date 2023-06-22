為協助學子發展自我職涯，教育部攜手經濟部、勞動部及國教署推動「教育部產學攜手合作計畫2.0」，讓學生從技術型高中開始，透過建教合作等方式，在各行各業累積實作經驗，甚至畢業後可經企業聘為正式員工，繼續在合作的科技大學在職進修。

教育部表示，112學年度「教育部產學攜手合作計畫2.0」計有上銀科技等2593家企業、98所技高及42所技專合作申辦260案，提供約1萬2000個兼顧學習與就業的工作機會，全國29歲以下青年、各技術型高中、大專院校學生皆可參加。

「教育部產學攜手合作計畫2.0」自95年起推動，在技術型高中及科技大學階段，已培育許多企業重要幹部。聚鉑精密科技技術長林茂山於101年畢業於正修科技大學機械系產學攜手精密機械加工專班。他說，當時未進產學專班前，工作時常有些疑問，苦思無解，知其然，不知其所以然，4年學習讓他懂得尋找解決問題的辦法，所學受用無窮。

教育部也提到，台灣鑄造品工業同業公會為培育在地企業人才，經教育部媒合雲林科技大學、西螺高級農工職業學校、虎尾高級農工職業學校合作「智能示範鑄造產學攜手合作專班」，第一屆專班生即將於112年6月畢業，學生不只考取工作所需證照，且薪資也依能力提升。

勤益科技大學也以與台中精機廠公司合作，且目前就讀大二的黃煜棋，煜棋自大一入廠即以「正式員工」聘任，不僅非常認真學習，遇到不懂的立即發問、並確實做好筆記，學習進度比其他人都快，也展現了很高的配合度。大二開始擔任學弟的指導人員，總是細心加耐心的教導學弟，幫助他們能更快速的適應職場與工作內容。目前擔任單體裝配技術員職務，月薪新台幣3萬3500元，公司還會逐年給予調薪。