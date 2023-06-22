韓國男團ASTRO成員文彬今年4月才傳出在家中驟逝，20日有韓媒報導曾上過《韓國達人秀》第一季並得到季軍的男星崔成峰（최성봉）在家中身亡，享年34歲。過去他曾在節目裡製造貧窮家庭出身的人設，2021年自曝罹患多種癌症，並開放帳戶向粉絲募捐，所得10億韓元（約2400萬台幣），未料之後被爆出假罹癌，也讓他在粉絲心中誠信度大打折扣，人氣重創。

統整韓國媒體報導，崔成峰過去上《韓國達人秀》名氣大開，他在節目中自述是在孤兒院長大，而且一直找不到願意扶養他的父母，5歲時因受不了被院方工作人員毆打，離開孤兒院，靠撿垃圾維生，直到14歲那年出現願意扶養他的人，崔成峰人生才出現曙光，不僅開始唸書，更培養出唱歌專長。

崔成峰走紅後，被網友封為韓版保羅帕茲，更引來外國媒體報導，2021年他突然公開一張自己穿病人服的照片，手上拿著板子，上頭寫道「我想要唱歌」，宣布自己罹患了第三期大腸癌、前列腺癌、甲狀腺癌等，他聲稱想唱到生命最後一刻，因此募資贊助想出專輯，引來近10億韓元的善款，沒想到卻被踢爆是假生病、真詐財。

近日，崔成峰突然在自己的Youtube頻道發長文，表示從2011年到現在得到許多粉絲的關注和喜愛，很感謝也很珍惜，對於因為他先前所犯的錯誤而受到傷害的人，也同時表達誠摯的歉意，現在回想起來，這10多年來他已經努力過好每一天，接下來會用生命償還洗清自己的罪孽，讓網友看了相當吃驚，警方接獲通報後立刻趕到他家，發現他已經沒了生命跡象，引發熱議。

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