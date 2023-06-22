中信兄弟球團公告。（中信兄弟臉書）

昔日台灣知名偶像團體炎亞綸捲入「MeToo」風暴，抖音網紅耀樂指控自己在16歲時和他交往，卻被迫發生性關係、遭強拍私密影片，在演藝圈造成轟動，不過知名YouTuber展瑞卻在炎亞綸貼文下方留言逆挺，讓中信兄弟球團決定暫緩今（22）日的開球活動。

展瑞留言寫道：「一直很欣賞你面對過錯的勇氣。感情的事都真的很難說，都只有當事人自己理解面對的難題是什麼。很多時候都是各方觀點不同。謝謝你曾經也幫助過我，希望你們可以好好化解，祝福兩者都可以挺過放下。」展瑞因此遭到網友批評支持犯罪行為，後來再次聲明表示，自己並沒有說炎亞綸的行為是對的，如果真的犯法，也是會支持他勇於面對司法。

網友對於展瑞的解釋不買帳，中信兄弟也發出公告，取消今日的開球活動，「因近期相關事件，基於秉持運動中立精神，期望聚焦場上選手競技內容及本次贊助商Zespri奇異果主題日活動，故暫緩6/22賽前開球合作，造成各位球迷不便之處，敬請見諒！」

昨中信兄弟不畏最多5分落後劣勢，靠著王威晨三分炮一棒逆轉，最終以8比7擊退統一獅，今則繼續坐鎮洲際球場，對手換成富邦悍將，中信兄弟推派本土先發余謙，交手悍將洋投肯特。

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